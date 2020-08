Twee gewonden bij ontploffing in hoogoven van ArcelorMittal Didier Verbaere

23 augustus 2020

10u39 8

Bij een ontploffing en brand bij staalproducent ArcelorMittal in Gent raakten zaterdagavond twee arbeiders zwaargewond. Ze moesten worden geëvacueerd met zware brandwonden. De ontploffing ontstond in een hoogoven op 27 meter hoogte. De oven werd stilgelegd en de brandweer had het vuur snel onder controle.