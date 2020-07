Twee Gentse parken krijgen olijfgroene stoelen zoals in Parijs Jill Dhondt

29 juli 2020

08u42 0 Gent Het Koning Albertpark en het Coyendanspark krijgen deze zomer 130 losse, olijfgroene parkstoelen. “We brengen de sfeer van de Parijse parken naar Gent”, zegt schepen Astrid De Bruycker. “Na de zomer evalueren we het project en rollen het eventueel ook in andere parken uit.”

Naast de losstaande, roze picknickbanken die elke zomer naar de Gentse parken terugkeren, komen er nu ook losse stoelen. De olijfgroene zitplaatsen, sommige met en andere zonder armleuning, worden in de loop van vrijdag 31 juli op vaste verzamelplaatsen in het Koning Albertpark en het Coyendanspark geplaatst. Bezoekers van de parken mogen de stoelen nemen en neerzetten waar ze maar willen in het park.

De Stad Gent rekent op de parkbezoeker om de stoelen op een verantwoordelijke manier te gebruiken, en ze niet buiten het park te brengen. Het is de bedoeling dat de stoelen na gebruik naar de verzamelplaats worden teruggebracht. Alle stoelen zijn genummerd en voorzien van het stadslogo.