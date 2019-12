Twee Gentse ondernemers maken kans om Vlaamse ondernemer van het jaar te worden Jill Dhondt

13 december 2019

17u39 3 Gent Het is nog wachten tot maart vooraleer het ondernemersnetwerk JCI de meest beloftevolle jonge ondernemer uit Oost-Vlaanderen kiest. De genomineerden werden wel al bekendgemaakt, twee ervan komen uit Gent. Zij maken kans om Vlaamse ondernemer van het jaar te worden in juni.

Matthias Browaeys (26) is één van de Gentse ondernemers die kans maakt op de titel van meest beloftevolle jonge ondernemer uit Oost-Vlaanderen. Zijn bedrijf WinWinner helpt ondernemers om leningen op te halen en een doenbaar groeiplan op te stellen. “Onze insteek is om slapend spaargeld terug richting de economie sturen. Op deze manier kunnen we onze Vlaamse economie terug op de kaart zetten.” De nominatie door JCI ziet Matthias als een eer. “Het is een bewijs dat je als jong bedrijf toch een verschil kan maken in een stroef financieel klimaat. Moesten we de wedstrijd winnen zou dat de kers op de taart zijn. Dan toont aan dat een kleine speler op korte termijn een andere koers kan bepalen.”

De andere Gentse ondernemer is Dieter Debels (39) wiens geesteskind RetailSonar grote bedrijven advies geeft waar ze het beste winkels openen en sluiten. “Eén van onze waarden is duurzaamheid en gelukkig zijn op het werk. Dat ik genomineerd werd is een blijk van waardering naar het hele team toe. We zitten vol ambitie om uit te zwerven naar andere landen.”

“Beide ondernemers werden genomineerd omdat ze ondernemend zijn, jonger dan 40 en maatschappelijk geëngageerd”, aldus Sammy Van De Velde van JCI. “Ze bezitten beiden, net zoals de derde kandidaat, het potentieel om de Vlaamse ondernemer van het jaar te worden.”