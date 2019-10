Twee Gentse koren geselecteerd voor World Choir Games Sabine Van Damme

10 oktober 2019

10u57 0 Gent Een competitie onder zangkoren, dat bestaat wel degelijk. Meer nog, de World Choir Games gaan in juli 2020 door in Antwerpen en Gent. Er nemen liefst 500 koren deel, waaronder al minstens 2 uit Gent

Kamerkoor Furiant sleepte dit weekend het gegeerde ticket voor de Champions Competition van de World Choir Games in de wacht. Het kamerkoor behaalde eind september ook de bronzen medaille op de Lieven Duvosel Muziekprijs. De gemeente Sint-Martens-Latem riep deze driejaarlijkse prijs in het leven om de naam van componist, pianist en koorleider Lieven Duvosel in eer te houden.

Dameskoor Furiosa uit Wondelgem had al een ticket beet en behaalde dit weekend de zilveren medaille voor gelijkstemmige koren (2de prijs) op de Internationale Koorwedstrijd Vlaanderen in Genk. Beide koren staan onder muzikale leiding van Steve De Veirman, die uiteraard bijzonder trots is.