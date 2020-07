Twee Gentse flikken veroordeeld voor dealen en doorspelen van informatie Wouter Spillebeen

09 juli 2020

12u33 0 Gent Twee Gentse politieagenten zijn woensdag veroordeeld voor het verkopen van cocaïne en speed en het lekken van vertrouwelijke informatie. De agenten kregen een uitgestelde celstraf van 12 maanden en een boete van 8.000 euro. Ze zijn door het politiekorps op een non-operationele functie gezet en kunnen nu mogelijk nog sancties krijgen.

De agenten stonden terecht voor verduistering, het dealen van drugs en de schending van het beroepsgeheim. In 2013 en 2014 zouden ze volgens het Openbaar Ministerie namelijk drugs laten verdwijnen hebben die in beslag genomen waren. De bewijzen voor die aanklacht waren uiteindelijk te mager, waardoor ze niet veroordeeld werden voor verduistering. Dat ze drugs dealden, is wel bewezen. Een van hen was cocaïnegebruiker en werd op heterdaad betrapt. Vrienden van het duo verklaarden dat de agenten op een vrijgezellenfeest speed verkocht hadden.

Daarnaast zochten de agenten informatie uit verschillende druggerelateerde dossiers op die ze dan doorspeelden. Zo polsten ze naar of een telefoonnummer afgeluisterd werd of niet. Vooral omdat de agenten een voorbeeldfunctie zouden moeten hebben, tilde de rechtbank zwaar aan de tenlasteleggingen. De rechter sprak voor beiden een celstraf van 12 maanden met uitstel en boetes van 8.000 euro uit.

De politie startte een onderzoek op zodra ze lucht kregen van de feiten. De twee agenten werden dan ook op een niet-operationele functie geplaatst. Of ze na het vonnis nog in dienst kunnen blijven van de politie, wordt nog bekeken.