Twee Gentse bushokjes krijgen een groendak

Erik De Troyer

07 januari 2020

19u29 0 Gent De stad bekijkt of ze haar bushokjes een groendak kan geven. Voorlopig zal dat echter beperkt blijven tot twee schuilhokjes op de Brugsesteenweg en op het Drongenplein.

Gemeenteraadslid Stephanie D’Hose (Open VLD) spotte bushokjes met daarop sedum aangeplant in Utrecht. “Sedum is een soort vetplant die weinig water nodig heeft. Op die manier dragen de bushokjes bij aan een gezondere leefomgeving. Groene daken zorgen voor verkoeling bij hitte, schonere lucht en absorberen regenwater”, aldus D’Hose. Ze wou weten of de stad een pilootproject wil starten.

“We zijn daar zelfs al mee begonnen”, zegt schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen). “We hebben momenteel twee mogelijke locaties: de Brugsesteenweg ter hoogte van de Isegrimstraat en het Drongenplein. Dat zijn twee schuilhuisjes die eigendom zijn van de stad. De overige pakweg 500 schuilhuisjes zijn eigendom van Clear Channel en vallen onder een lopend bestek. We zullen ook met hen praten. Zeggen ze neen, dan zitten we vast”, aldus de schepen. “Als we alle 500 schuilhuisjes een groendak zouden geven dan zouden we 4.000 vierkante meter groendak hebben. Dat is goed maar op zich ook niet zo denderend. Er valt meer te winnen door groendaken aan te leggen bij bedrijven en administratieve gebouwen. Ook daar zijn we mee bezig.”