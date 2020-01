Twee Gentse bands winnaars van De Nieuwe Lichting 2020 Jill Dhondt

30 januari 2020

17u51 2 Gent Tijdens een live-uitzending op Studio Brussel werden drie bands verkozen tot winnaar van De Nieuwe Lichting. Twee van de drie groepen komen uit Gent: Crooked Steps en The Radar Station. Crooked Steps geven alvast een gratis vat in eigen stad om de eigen overwinning te vieren.

Elk jaar gaat Studio Brussel op zoek naar fris, muzikaal talent. Ze verkozen deze maand terug negen finalisten waaruit de luisteraars hun favoriet konden kiezen. Tijdens een live-uitzending werden drie winnaars bekend gemaakt, twee daarvan komen uit Gent. Crooked Steps ging door het dolle heen toen ze hoorden dat er erbij waren. “De drie minuten wachten waren de hel, volgens mij ziet de hel er zo uit”, lacht leadzanger Lou. De band kijkt ernaar uit om vele show te mogen spelen deze zomer, en nummers op te nemen in de studio. Vieren doen ze met een gratis vat in Gent. “We weten nog niet waar, maar we vinden wel een plek”, klinkt het.

The Radar Station is de andere winnaar uit de Arteveldestad. Wie ze vooral willen hun bedanken is hun moeke en frituur Den Driehoek. Voor het komende jaar hopen ze fantastische concerten te mogen spelen doorheen het land. Net zoals de andere twee winnaars mogen ze daarbij rekenen op professionele ondersteuning van Studio Brussel.