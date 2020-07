Twee Gentse actrices richten ‘Taboebs’ op, een gratis online platform voor echte, eerlijke gesprekken Stéphanie Verzelen

01 juli 2020

Gent Genoeg met al die schijnbare perfectie op het internet, dachten '40-'45-actrices Line Ellegiers en Liesbeth Roose. En dus lanceren ze vandaag taboebs.be, een online platform waarop ze eerlijke en echte verhalen willen verzamelen van bekende en minder bekende Vlamingen. Hun eerste topic? De keerzijdes van het moederschap. "We willen een hechte community creëren", zegt Line.

Vanaf vandaag, 1 juli, is het internet een stukje echter. Op taboebs.be willen Line Ellegiers en Liesbeth Roose geen enkel taboe uit de weg gaan. Op de nieuwe site publiceren de actrices podcasts en blogposts die zonder gêne maar met humor inzoomen op een moeilijk, maar menselijk onderwerp. Zo willen ze een kwetsbaar, echt beeld schetsen van de Vlaming: bekend en onbekend, jong en oud, man, vrouw of transgender, homo, hetero of bi, wit of zwart.

Gratis en voor iedereen

Line Ellegiers (29) en Liesbeth Roose (28) kennen elkaar sinds hun studententijd en nu spelen de actrices samen in musicals als Daens en ’40-’45. “We voerden al wel vaker zwaardere gesprekken: over ons leven en welke richting we nog uit willen, bijvoorbeeld”, vertelt Line. “En toen kwam corona en zaten we maanden thuis. Over taboebs.be waren we al een tijdje aan het dromen, omdat we zelf ook nood hebben aan meer echte verhalen en mensen online. En nu hadden we tijd om die droom waar te maken.”

Concreet willen ze op het platform maandelijks een podcast en tweewekelijks een blogpost lanceren waarin ze zonder een blad voor de mond een taboeonderwerp bespreken, met Vlamingen die het beleven of beleefd hebben. Die content willen ze gratis aanbieden. “We vinden het belangrijk dat de verhalen voor iedereen ter beschikking zijn. Op termijn denken we er wel aan om onze volgers de kans te geven om ons te sponsoren, via een lidmaatschap dat hen extra voordelen oplevert, bijvoorbeeld.” Voorlopig staan Line en Liesbeth alleen in voor de inhoud, maar extra medewerkers in de toekomst zijn niet uitgesloten.

Van onzekere moeders tot eenzame singles

Het eerste onderwerp dat het Gentse duo tackelt? De keerzijdes van het moederschap. Voor de podcast strikten ze foodie Karolien Olaerts van Karola’s Kitchen en leerkracht en actrice Jolien Praet, allebei jonge moeders. “Door een enquête bij onze volgers stelden we vast dat veel vrouwen wakker liggen van dat onderwerp. En Liesbeth en ik merkten in onze vriendengroep dat veel vriendinnen zwanger of net bevallen zijn, en dat zij ook een beetje angstig zijn en met van alles worstelen”, vertelt Line. Karolien vertelt onder andere over hoe een kinderwens oorspronkelijk ontbrak en Jolien over hoe ze in het begin totaal niet wist wat haar huilende baby van haar verwachtte. Later op de agenda staan ook nog eetstoornissen, prestatiestress en eenzaamheid.

Maar nu willen Line en Liesbeth vooral oproepen om hen jouw echte verhaal te bezorgen en zo mee te bouwen aan het platform. “Als je ook een jonge mama bent en je herkent jezelf in de verhalen van Karolien en Jolien, stuur ons een berichtje en deel je gedachten met ons. Als je worstelt met een taboe of een topic dat volgens jou ook andere Vlamingen kan en moet beroeren, contacteer ons. We kunnen je de kans geven om er een blogpost over te publiceren of het oppikken voor een podcast”, zegt Line. “Iedereen met een echt verhaal is welkom.”

Contacteer Line en Liesbeth via taboebs.be of taboebs@outlook.be.