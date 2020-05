Twee Gentenaars in nationaal bestuur Open Vld Sabine Van Damme

19u25 0 Gent De invloed van Gent is vandaag een stuk gestegen binnen de liberale partij Open Vld. Niet alleen is met Egbert Lachaert een bijna-Gentenaar tot voorzitter verkozen, er zijn ook 2 Gentenaars verkozen voor het nationaal bestuur van de partij.

Mathias De Clercq strandde op een achtste plaats in de verkiezingsuitslag voor dat bestuur. Opvallend is dat naast alle grote namen die daarin zetelen ook de Gentse Stephanie D’Hose zit. Zij behaalde de 21ste plaats, maar omdat Egbert Lachaert dus voorzitter wordt, neemt ze zijn plek in. Het nationaal bestuur bepaalt de koers van de partij. Met 2 Gentenaars aan boord moet de invloed van de Arteveldestad in de komende jaren voelbaar worden.