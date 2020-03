Twee daken beschadigd nadat rukwind boom velt Wouter Spillebeen

30 maart 2020

14u36 0 Gent In de Schooldreef in Gentbrugge is een dennenboom zondagmiddag omgewaaid op de daken van twee huizen. Een dak werd geperforeerd en een schoorsteen raakte beschadigd, maar de schade valt al bij al nog mee. “De boom viel erg traag en dat was de redding.”

De boom stond op de grond van K.S. en M.L. naast de scheidingsmuur met de tuin van de buren. “Een buurvrouw is me komen verwittigen dat de boom omgevallen was”, vertelt M.L. “Er moeten heel hevige rukwinden geweest zijn. De boom is eerst op de scheidingsmuur gevallen, waardoor een deel van de impact al was opgevangen. Dan is de boom op het dak van de buren gevallen. Omdat de boom erg lang was, is ook de schoorsteen van het verdere huis beschadigd.”

Enkele takken doorboorden het platte dak van de buren, wat gaten van enkele centimeters achterliet. “Een dringende reparatie was gelukkig niet nodig. De schade valt nog mee. De boom zou heel traag gevallen zijn en dat was de redding. Maar onze buurvrouw en ik waren wel even in paniek”, gaat M.L. verder. De bewoners verwittigden de brandweer. “Ze waren ruim twee uur in de weer om de boom te verwijderen.”