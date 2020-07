Twee daders opgepakt voor moordpoging. Vrouw van slachtoffer: “Het is gissen naar een motief”

Gent

Twee mannen van 44 en 46 jaar zijn zaterdagochtend opgepakt voor

op een Tunesische man vrijdagnacht in de Kongostraat in Gent. Het slachtoffer (42) had een snijwonde van oor tot neus en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. De oudste dader werd aangehouden door de onderzoeksrechter, de andere mocht beschikken. “Naar het motief is het gissen”, zegt de vrouw van het slachtoffer.