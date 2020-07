Twee cocaïnedealers uit Brugse Poort voor rechter Wouter Spillebeen

22 juli 2020

17u20 0 Gent Twee cocaïnedealers die in de Brugse Poort actief waren, moesten zich vandaag voor de Gentse strafrechter verantwoorden. Volgens het parket verdiende een van hen meer dan 125.000 euro in zes maanden, maar dat spreekt de verdediging tegen.

Beide dealers werden gevat in het kader van intense politieacties in de Brugse Poort in mei. Ze gaven beiden toe dat ze cocaïne verkocht hadden, al zou de eerste daar volgens het Openbaar Ministerie een stuk verder in gegaan zijn dan de tweede beklaagde. De man zou namelijk een belangrijke dealer zijn in een netwerk. Hij riskeert een celstraf van dertig maanden en een boete van 8.000 euro, terwijl de tweede een celstraf van twintig maanden en een boete boven het hoofd hangt. Daarnaast zouden ze beiden het vermogen moeten terugbetalen dat ze uit de drugsverkoop verdienden.

Daar wringt het schoentje voor de verdediging. Want de eerste beklaagde zou volgens het parket van 20 november tot 27 mei elke dag gedeald hebben, wat zijn winst op meer dan 125.000 euro zou brengen. Maar de man zegt dat hij slechts een dertigtal dagen dealde. Bovendien zou hij maar vijf tot tien euro overhouden aan een pakketje cocaïne. “Het is een misverstand. Hij is geen grote dealer, maar iemand die zelf in een precaire situatie zit. Hij is zelf ook gebruiker en is er absoluut niet rijk van geworden”, aldus zijn advocaat. “Ik had geld nodig om medicatie te kopen, want ik ben ziek”, voegde de beklaagde eraan toe.

De tweede beklaagde is naar eigen zeggen slechts een loopjongen. “Hij verkocht honderd gram in zes maanden, hoofdzakelijk om zijn eigen verslaving te bekostigen”, volgens zijn advocaat. Volgende week spreekt de rechter hun straffen uit.