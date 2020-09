Twee bewoners overleden aan corona in rusthuis Domino: “Hele afdeling met 24 mensen in quarantaine” Cedric Matthys

21 september 2020

13u01 16 Gent In rusthuis Domino in de Rodelijvekesstraat in Gent zijn de afgelopen dagen twee bewoners overleden aan corona. Dat bevestigt coördinerend arts Koen Verhofstadt. Hun afdeling, die nu nog 24 personen telt, zit volledig in quarantaine.

Nadat vorige week donderdag al een 75-jarige man was overleden aan corona in het Gentse rusthuis Domino is zondag ook een tweede man overleden. Beide personen waren zwaar zorgbehoevend, maar het virus werd hen uiteindelijk te veel. Hun afdeling, die nu nog 24 personen telt, zit volledig in quarantaine. Momenteel zijn 17 bewoners personen positief getest, waarvan één iemand in het ziekenhuis ligt.

“We volgen de situatie van de bewoners op de voet”, zegt coördinerend arts Koen Verhofstadt. “Zo meten we vaak hun temperatuur en nemen we bloedstalen. Voorlopig is het virus onder controle, maar we moeten uiteraard van dag tot dag kijken.”

Andere afdelingen

Naast de afdeling in quarantaine testte het woonzorgcentrum in de Rodelijvekesstraat ook alle 140 bewoners en het personeel. Daarvan liepen de resultaten vandaag binnen. Nog eens twee mensen bleken positief. Die personen werden verplaatst naar de afdeling in quarantaine. “Op die manier kunnen de andere afdelingen bezoek blijven ontvangen", licht Verhofstadt toe.