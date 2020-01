Twee bakkers voor rechter na ernstige problemen met hygiëne: mieren, dode muizen en glas in brood Wouter Spillebeen

21 januari 2020

14u11 5 Gent Twee bakkerijen uit Gentbrugge en Merelbeke moesten zich dinsdag in de Gentse rechtbank verantwoorden voor een gebrek aan hygiëne. Bij een van de bakkers zou zelfs glas in het brood gevonden zijn. De zaken werden behandeld in het kader van een speciale zitting rond Volksgezondheid.

Bij een controle van het voedselagentschap FAVV in de bakkerij in Merelbeke werden talrijke inbreuken vastgesteld. Zo lag de werkplaats vol resten afval, vormde zich schimmel op uitrolmatten en oude taarten en liepen mieren op de werktafel. “De werknemer die instaat voor de hygiëne is ziek”, was het excuus. Bij een latere controle bleek de bakkerij inderdaad beter opgeruimd, maar toen de controleurs van het FAVV vijf maanden later nog eens langskwamen, was de situatie nog erger. Bovendien kwamen bij het voedselagentschap verschillende klachten binnen van klanten die glas vonden in hun brood.

“De inbreuken hebben zeer zware gevolgen voor de volksgezondheid”, volgens de procureur. Het bedrijf riskeert een boete van 4.000 euro, de bakker riskeert een celstraf van zes maanden en een boete van 4.000 euro. De gevraagde straf is onder andere zo hoog omdat de bakker in 2016 nog een verbod had gekregen om zaakvoerder te zijn na een eerder vonnis.

Gif verboden

Ook schrijnende toestanden in een bakkerij in Gentbrugge in 2017. Tijdens een routinecontrole was de bereidingsruimte te weinig schoongemaakt en werden uitwerpselen van ongedierte en dode muizen gevonden. “Bij een vorige controle werden we erop gewezen dat muizengif niet mocht, dus hebben we klevende vallen gelegd. Ik kan die dode dieren niet elke dag verwijderen”, verklaarde de bakker. “Het zou toch bij de beroepsethiek moeten horen om het proper te houden”, merkte de rechter op. Voor de bakker en zijn bedrijf zijn telkens boetes van 4.000 euro gevraagd.

Op drie maart kennen beide bakkers hun straffen.