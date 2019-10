Twaalf zitdagen voor LEZ Erik De Troyer

03 oktober 2019

11u40 2 Gent Nog 90 dagen en de Gentse lage-emissiezone (LEZ) is een feit. Om onduidelijkheid over de LEZ weg te werken organiseert de Stad Gent in oktober en november 12 zitdagen in verschillende Gentse wijken. Men kan er meteen ook een tijdelijke toelating voor een wagen kopen.

De lage-emissiezone zal de meest vervuilende wagens uit de binnenstad weren. Dat heeft gevolgen voor zowat 25% van de Gentenaars. Via www.lez2020.gent kan iedereen zijn wagen controleren. Wie dat liever in persoon regelt of geen computer heeft kan daarvoor terecht op één van de twaalf zitdagen of in het administratief centrum.

Op zo’n zitdag zullen stadsmedewerkers de bezoekers te woord staan en zullen ze hen helpen om de wagen te controleren en eventueel hun toegang te regelen. De stad roept aan alle bezoekers op om hun autopapieren en een bankkaart mee te nemen. Vooraf reserveren is niet nodig.

De data en locatie van de zitdagen zijn hier terug te vinden.