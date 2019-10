Twaalf supporters AA Gent veroordeeld voor bestorming kraakpand: “Geen vreedzaam protest, wel latent racisme” Wouter Spillebeen

07 oktober 2019

09u47 11 Gent Twaalf leden van de harde supporterskern van AA Gent zijn veroordeeld voor de bestorming van een kraakpand aan het Stapelplein in 2017. Het kopstuk van de bende toonde berouw en kreeg een werkstraf van honderd uur. Elf anderen kregen een celstraf met uitstel. “Van vreedzaam protest was geen sprake, dit was latent racisme.”

Op vrijdagavond 3 november 2017 verzamelde een groep van een vijfentwintigtal supporters aan een gekraakt pand aan het Stapelplein. Ze zetten maskers op, hadden knuppels en stenen bij, bestormden het pand, brachten vernielingen aan en drongen binnen. Binnen troffen ze een Romafamilie aan, waaronder vrouwen en kleine kinderen. “De slachtoffers moeten zich ontzettend bedreigd gevoeld hebben. Vooral de kinderen zullen de gevolgen blijven dragen”, las de rechter voor uit het vonnis.

De beklaagden hielden bij de behandeling van de zaak vol dat ze geen racistische motieven hadden, maar de rechter oordeelde dat er wel degelijk sprake was van opflakkerend racisme. “De beklaagden zeggen dat ze slechts een politiek statement wilden maken, maar dat staat haaks op de feiten. Ze waren bijzonder agressief en intimiderend, van vreedzaam protest was geen sprake. Latent racisme en een opflakkerend misprijzen van de Roma waren zeker van invloed op de aanval”, klinkt het vonnis.

Vier van de beklaagden spraken in een WhatsAppgroep opruiende taal en zijn dus ook veroordeeld voor een haatmisdrijf. In de berichten verwezen ze naar Roma als “rattenvolk” en “een vuile soort”. “Ze hebben het racisme binnen hun sfeergroep laten opflakkeren”, volgens de rechter.

Bezoek aan Holocaustmuseum

Tien van de veertien beklaagden kregen een gevangenisstraf van een jaar met uitstel onder strenge voorwaarden. Enkelen van hen moeten onder andere een bezoek brengen aan de Dossinkazerne. Twee beklaagden zijn vrijgesproken door een gebrek aan bewijs dat ze deelnamen aan de raid en een beklaagde kreeg zes maanden cel met uitstel. De man die gezien werd als het kopstuk van de groep heeft stappen ondernomen om schoon schip te maken. Hij heeft gebroken met de supporterskern en heeft lessen getrokken uit zijn daden. Daarom kreeg hij geen gevangenisstraf, maar een werkstraf van honderd uur. De beklaagden vroegen de opschorting van straf, maar dat zou volgens de rechter niet in verhouding zijn met de ernst van de feiten. De burgerlijke partijen krijgen schadevergoedingen toegekend.

De veroordeelde supporters krijgen van de club voorlopig geen stadionverbod. “Wij kunnen dat enkel opleggen in het kader van het reglement voor inwendige orde en dus enkel voor feiten die zich in het stadion afspelen", legt veiligheidsdirecteur Dirk Piens uit. “Het zou ook niet geoorloofd zijn als wij ordemaatregelen konden opleggen voor feiten die zich eender waar afspelen. We hebben er wel ons gedacht over en werken met preventiecampagnes, onder andere over racisme. Maar voor ons staan de feiten volledig los van de club.”