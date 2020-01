Twaalf Gentse eettenten genomineerd voor Belgian Vegan Awards Jill Dhondt

06 januari 2020

17u28 0 Gent De veganismevereniging BE Vegan reikt voor de vijfde keer de Belgian Vegan Awards uit. Twaalf restaurants uit Gent strijden deze keer mee voor de titel van beste plek om te ontbijten, te lunchen, te dineren of beste fast food.

Met de Belgian Vegan Awards bekroont BE Vegan ondernemers die het afgelopen jaar in het oog sprongen met hun vegan aanbod of campagne. Op deze manier willen de activisten vegan-friendly bedrijven een duwtje in de rug om nog meer veganistische opties aan te bieden. De prijzen worden telkens uitgereikt voor meerdere categorieën, waaronder beste product, beste campagne, beste webshop en beste dessert. BE Vegan laat de keuze over aan het volk, zij kunnen op de website hun vegan favorieten van het voorbije jaar aanklikken.

Zoals voorgaande jaren worden er ook Belgian Vegan Awards toebedeeld aan de beste plaatsen om te ontbijten, te lunchen, te dineren of een snelle hap te eten. In elk van deze categorieën, bestaande uit vijf genomineerden, zijn minstens twee Gents restaurants vertegenwoordigd. Voor de beste plek om te ontbijten maken Le Pain Quotidien en O’yo Healthy Food kans. In het lijstje van beste lunchplek staan er niet minder dan vier Gentse eettenten: Lokaal, Wasbar, Mie Vie en Le Botaniste. Otomat en Komkommertijd maken kans om de beste plek om te dineren te worden. Voor beste fast food staan Greenway, V-BOX en De Frietketel op de lijst.

O’yo, genomineerd voor beste brunchplek, is alvast door het dolle heen. “Het voelt fantastisch om erkend te worden, om te zien hoe iedereen in ons gelooft. We zijn erg trots dat we deel uitmaken van dit prachtige, duurzame verhaal.” Trotse Gentenaren kunnen nog tot 22 uur vandaag hun keuze uitbrengen.