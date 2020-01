Twaalf extra bedden omdat nachtopvang volzet is Sabine Van Damme

22 januari 2020

19u05 1 Gent De winternachtopvang is deze week voor het eerst deze winter volzet. Het is voor het eerst ook echt koud, en dus waren alle 105 bedden bezet. Daarom heeft de stad nu twaalf extra noodopvangplaatsen open gesteld, zodat niemand op straat moet slapen.

In Gent is er altijd een nachtopvang voor daklozen. Tijdens de winterperiode wordt dit uitgebreid tot 105 bedden, verspreid over drie locaties in Gent, plus nog aparte opvang voor dakloze gezinnen met kinderen. “Tot maandag 20 januari hadden we voldoende capaciteit”, zegt schepen Rudy Coddens. “Dan waren er gemiddeld 20 bedden per nacht vrij. Maar op dinsdag 21 januari waren alle 105 bedden volzet, en hebben we meteen taalf extra bedden voorzien. Met temperaturen rond het vriespunt zien we dat het aantal mensen dat een bed zoekt voor de nacht stijgt. Dat is niet nieuw. Ook vorig jaar hadden we een korte periode extra noodopvangbedden nodig. Ze blijven beschikbaar zolang er nood aan is.” Van de twaalf extra bedden staan er negen in de CAW-locaties en drie bij Huize Triest.