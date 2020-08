Tunnel Herberg Macharius is opgefleurd met ‘kalligraffiti’

Erik De Troyer

22 augustus 2020

17u42 5 Gent De tunnel onder de Herberg Macharius is zaterdag opgesmukt met kunstwerken. Die zijn de voorbode van een kunstentraject met haltes in de Sint-Baafsadbij, de moskee in de Kazemattenstraat en Theater De Kazematten.

“Via sociale media werd gevraagd welke woorden in de kunstwerken verwerkt moesten worden. Daardoor staan woorden als ‘begankenis’, ‘rust’ en -dankzij corona - ‘courage’ op de muren”, zegt John Vandaele van buren van de abdij. Het initiatief komt van de VZW Voem.

“De kunstwerken houden het midden tussen graffiti en kalligrafie… daarom noemen we de tentoonstelling 'Kalligraffiti’. Er is meteen ook een link naar de buurt aangezien hier in de abdij door de eeuwen duizenden kalligrafische werken zijn gemaakt. En er is de link naar Van Eyck, wiens werken eveneens bol stonden van de kalligrafie. Maar in de eerste plaats is dit een mooi verbindend project.”

De kunstenroute is open in de laatste week van september en de eerste twee weken van oktober.