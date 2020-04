Tuincentra kennen een drukke maar vlotte start Didier Verbaere

18 april 2020

12u44 5 Gent Ook de tuincentra mochten deze ochtend na vier weken opnieuw de deuren openen. Net als in de doe-het-zelf zaken waren er ook hier vroege vogels die voor opening stonden aan te schuiven. Maar de grote drukte bleef uit. “We zijn blij dat we deze nare periode zijn doorgesparteld”, zegt Martin Coysman van Tuincentrum Van Eeckhaut in Oostakker bij Gent.

Van Eeckhaut besloot na de lockdown om de deuren ook effectief gesloten te houden en geen online verkoop te starten. “Wij geven al meer dan vijftig jaar advies aan onze trouwe klanten en een plant moet je zien om ze te kopen. Want die verandert alle dagen van uitzicht in de bloeitijd. Maar we zijn content dat we hier vandaag heel wat vaste klanten terugzagen. Het doet deugd want de jongste weken hebben we heel veel voorjaarsbloeiers moeten vernietigen en dat deed pijn. We zijn dan ook blij dat we deze nare periode doorgesparteld zijn”, zegt Martin.

“Om 8 uur stonden er reeds klanten voor het hekken en we laten hen druppelsgewijs binnen met een maximum van 30 personen in de winkel. En na een paar weken is iedereen die sociale afstand stilaan gewoon dus alles verloopt vlot”, zegt zijn vrouw Els Van Eeckhout.

Ook bij Eurotuin in Merelbeke hetzelfde scenario. “Het was effe druk om 8 uur maar het is ook goed dat mensen vroeg komen. Zo is er een mooie spreiding over de hele dag”, zegt zaakvoerder Anthony De Pauw. Ook hier gelden de afstandsregels en wordt ook streng gecontroleerd dat er slechts één persoon per gezin mag winkelen. Op die manier willen ze vermijden dat het een familie uitstap wordt. “Maar ook wij zijn blij dat we opnieuw open zijn”, besluit Anthony.