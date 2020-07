Tuin van Hotel Hancelot omgevormd tot zomerbar: “Een toevluchtsoord in de stad, met heerlijke cocktails” Jill Dhondt

27 juli 2020

18u28 2 Gent Twee jonge ondernemers, Seger Scheyving (22) en Michiel Verdonck (27), besloten om de tuindeuren van Hotel Hancelot in de Vijfwindgatenstraat wagenwijd open te zetten. Van vrijdag tot en met zondag kan je er terecht voor rust, cocktails en snacks. Een zomer lang is ‘Hancelot Jardin’ jouw toevluchtsoord in de stad.

Seger en Michiel zijn niet de uitbater van Hotel Hancelot, maar ze kennen hem wel goed. Een paar maanden geleden werden ze uitgenodigd om te komen eten in de tuin, en daar kregen ze het idee om er een zomerbar te organiseren. “Hancelot Jardin is een verborgen parel in het centrum van Gent”, zegt Seger. “Je kan er lekkere cocktails en heerlijke culinaire snacks krijgen zoals fancy hot dogs en croque monsieurs. Vanaf augustus serveren we ook brunch.”

Hancelot Jardin is enkel in het weekend open, van vrijdag tot en met zondag. In de week kan de tuin gehuurd worden voor privé-evenementen. De pop-up loopt nog tot eind september, erna kan de tuin nog steeds afgehuurd worden evenementen. Er zullen ook afterworks, een winterbar en andere thema-avonden georganiseerd worden.

Hancelot Jardin, Vijfwindgatenstraat 19, Gent.