Tsar B plant twee nieuwe albums en tour richting oosten Jill Dhondt

06 februari 2020

16u28 0 Gent Justine Bourgeus, beter gekend als de artieste Tsar B, heeft een drukke periode voor de boeg. Over enkele dagen vertrekt ze op tour door Tallinn, Sofia en Istanboel. Haar thuiskomst viert ze met een optreden in de AB in Brussel. Begin maart dropt ze een nieuwe EP, en een half jaar het vervolg.

Haar schooljaren liep Tsar B in Gent, muzikaal groeide ze op bij de band School is Cool. Vier jaar geleden begon ze haar eigen muziek te schrijven en te maken. Zelf beschrijft ze die als pop, hoewel anderen deze in de categorie R&B zouden plaatsen. “Het is vooral eclectische muziek, er zitten invloeden in van overal. Afrikaanse percussie, Oosterse toonladders, Braziliaanse invloeden en Europese barok komen telkens weer terug. Dat komt door mijn jeugd, ik luisterde toen al vaak naar muziek van andere culturen.”

Touren door het Oosten

Rond valentijn trekt de tsarina naar Tallinn, Sofia en Istanboel om er op te treden. “Ik vind het heel leuk om een missie te hebben in een stad, en er daarna in rond te lopen”, zegt ze. “Tijdens een optreden heb je een intens contact met je publiek, als je daarna in hun stad rondloopt kijk je daar op een andere manier naar. In Tallinn en Sofia heb ik daar minder tijd voor, in Istanboel wat meer.” Het is de tweede keer dat Tsar B een optreden geeft in de metropool aan de Bosporus. “Ik vind Istanboel een zeer inspirerende stad. Het is een stad met scheurtjes, zoals Boekarest en Rio, en dat intrigeert me. Steden waar er economische of politieke onrust, een rebellerende jeugd en verval heerst, dat spreekt me aan.”

Op haar tournee neemt Justine Sylvie Kreusch mee van Soldier’s Heart. “We spreken er al jaren over om samen op schrijfvakantie te gaan. Door samen te reizen kunnen we elkaar inspireren.”

Catharsis

Haar oosterse tournee sluit Tsar B af in eigen land. Op 23 februari maakt ze de AB in Brussel onveilig, samen met Dvtch Norris, Ashley Morgan en Ruby Grace. Erna brengt de artieste twee nieuwe EP’s uit, de eerste in maart, de tweede een half jaar later. “In plaats van één groot album heb ik gekozen voor twee kortere albums die aan elkaar gelinkt zijn. Beiden vormen ze een vervolg op wat ik reeds gemaakt heb, alsook een andere kant daarvan. Er zitten harde, dansbare nummers tussen maar ook ballads. Dat loopt gelijk met de twee levens die ik het afgelopen jaar geleefd heb. Aan de ene kant was het een heel intens jaar, met veel liefde, vriendschap en kwetsbaarheid. Aan de andere kant heb ik veel feest gevierd.” De namen van de albums zijn voorlopig nog geheim, binnenkort weten we meer.