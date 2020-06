Trump haalt de Gentse gemeenteraad: Mathias De Clercq en Filip Watteeuw beschuldigen Tom De Meester van manipulatie van beelden Sabine Van Damme

22 juni 2020

20u16 44 Gent Consternatie bij de start van de gemeenteraad maandagavond. Nog voor de raad officieel startte namen burgemeester Mathias De Clercq en schepen Filip Watteeuw het woord, over ‘de werking van de gemeenteraad’. Het werd een frontale aanval op Tom De Meester van PVDA, die op zijn Facebookpagina gemanipuleerde filmpjes van de gemeenteraad plaatst. Er zal nu een richtlijn worden opgemaakt over wat wel en niet mag met de beelden.

“Op 20 februari hebt u een filmpje op uw Facebookpagina gepost met valse waarheden, met verdraaide beelden”, stak burgemeester De Clercq van wal. “In dat filmpje lijkt het alsof ik tot twee keer toe zit te geeuwen tijdens uw tussenkomst, alsof het mij totaal niet interesseert. Die beelden zijn verdraaid, dat is niet wat er toen is gebeurd. Dat is volksverlakkerij, dat is het verspreiden van valse waarheden met gemanipuleerd publiek materiaal uit de gemeentenraad. Dat is Trumpiaans. Andere regimes hebben dat ook gedaan. Dat is geen debat, dat is het verspreiden van fake news.”

Andere teneur

Schepen Filip Watteeuw pikte in, met een gelijkaardig verhaal. “Over het uitgesponnen debat rond het openbaar vervoer vorige maand is ook zo’n gemanipuleerd filmpje verschenen op uw Facebook en die van de PVDA. Dat is diep treurig. Het doet de waarheid geweld aan. Er wordt geknipt en gemonteerd, er komen wel delen van de repliek aan bod maar nooit de volledige redenering, en alles wordt door elkaar gehaspeld zoals het u best uitkomt. En zo ontstaat er een andere teneur. Ik verafschuw dat. Dat gaat niet over Gent, dat gaat over anderen in een slecht daglicht zetten en uzelf verheerlijken.”

Natuurlijk is daarin geknipt en geplakt, of moet ik een volledig debat van 2 uur weergeven op Facebook? Tom De Meester (PVDA)

De Meester, die de aanval niet had zien komen wegens niet geagendeerd, kon er niet om lachen. “U probeert de oppositie te muilkorven. Dat zijn mijn filmpjes, op mijn Facebook, daar hebt u verder geen zaken mee. Natuurlijk is daarin geknipt en geplakt, of moet ik een volledig debat van 2 uur weergeven op Facebook? Maar dat ik hier vergeleken wordt met Donald Trump, dat vind ik er ver over.” Ook Vlaams Belang mengde zich in het debat. “Trump verdient het niet om vergeleken te worden met Tom De Meester”, stelde Johan Deckmyn laconiek. “Communisten manipuleren nu eenmaal. Als u daar problemen mee hebt, dien klacht in, in plaats van hier de gemeenteraad mee bezig te houden.”

Richtlijn

Voorzitter Zeneb Bensafia bekeek de filmpjes ook en kwam tot een gelijkaardige conclusie. “Daarom zal ik nog deze week vragen om een richtlijn op te maken rond het gebruik van beelden uit de gemeenteraad, en het online zetten op sociale media.”