Truckers niet meer welkom aan Houtdok Erik De Troyer

21 juni 2019

12u49 0

In de Oceaniëstraat, de Chinastraat, de Australiëstraat en in een deel van de Koopvaardijlaan mogen voortaan geen truckers meer parkeren om er de nacht door te brengen. Dat laat schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) weten. Al vele jaren vinden truckers daar een gratis stek weg van de bewoonde wereld. Maar in de omgeving van het Houtdok wordt volop gebouwd aan wijk de Nieuwe Dokken en dus wil de stad de vrachtwagens er weg.

De vrachtwagenchauffeurs worden aangemaand om voortaan gebruik te maken van een gratis vrachtwagenparking in de Daniel Kinetstraat in de haven. Chauffeurs die een van de komende dagen toch parkeren in de straten waar er nu een parkeerverbod geldt, krijgen een flyer met wat uitleg en een plannetje met de route naar de parking in de Kinetstraat. De flyer is beschikbaar in verschillende talen.