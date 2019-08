Trucker onder invloed beschadigt reling aan tramperron: twee voetgangers gewond Wouter Spillebeen en Sam Ooghe

20 augustus 2019

18u58 0 Gent In de Heerweg-Noord in Zwijnaarde ter hoogte van de brug over de R4 heeft een vrachtwagenchauffeur een reling van een tramperron beschadigd en twee personen verwond. De slachtoffers verkeren volgens de eerste vaststellingen niet in levensgevaar. De trucker bleek gedronken te hebben en moest zijn rijbewijs afgeven.

Rond 15 uur draaide de vrachtwagen de Rooskenstraat uit om in de richting van Gent verder te rijden. Volgens getuigen had de chauffeur een vrij hoge snelheid. “Hij miste zijn bocht volledig en is op de afsluiting aan het perron ingereden”, aldus de politie. “Zijn laadbak schoot open”, vertelt een buurtbewoonster. “Dat gaf een enorme knal. Op dat moment ben ik gaan kijken wat er aan de hand was.” De vrachtwagen had de metalen afsluiting aan het tramperron beschadigd. Twee bejaarde personen, een man en een vrouw, die net van de tram gestapt waren, werden geraakt door de afgereden reling.

“De man had een wonde aan zijn been en de vrouw had een klap gekregen op haar hoofd”, weet de bewoonster, die als eerste de hulpdiensten verwittigde. “Ze was nog bij bewustzijn.” De man raakte lichtgewond en de vrouw moet geopereerd worden aan haar voet. Ze werden zonder levensgevaar overgebracht naar het UZ.

De vrachtwagenchauffeur was intussen doorgereden naar frisdrankenproducent Coca-Cola, waar bij het binnenrijden opgemerkt werd door medewerkers dat de vrachtwagen betrokken was geraakt bij een verkeersongeval. “Hij dacht dat hij enkel een paaltje had geraakt, maar zijn collega’s zagen dat het een stuk erger was”, klinkt het bij de politie. “Bovendien bleek hij onder invloed te zijn van alcohol.” De chauffeur is niet aangehouden, maar zal zich nog moeten aanbieden voor een verhoor. Zijn rijbewijs is voorlopig voor vijftien dagen ingetrokken.

Door de aanrijding moest de tram even blijven staan, maar na een tiental minuten kon het verkeer weer hernomen worden. De hinder voor het openbaar vervoer bleef beperkt.