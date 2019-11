Trouwers op het stadhuis moeten voortaan onder stellingen door Sabine Van Damme

19u11 0 Gent Het Gentse stadhuis verdwijnt gestaag achter een scherm van stellingen. De opvallende gele constructie neemt 5 meter rond de gevels in aan de kant van de Hoogpoort en de Botermarkt. De grote trap die door de trouwers wordt gebruikt blijft vrij, maar pas gehuwden moeten dus wel onder de stellingen door.

Voor wie van nostalgie houdt, doen de stellingen wat denken aan de constructies die de doeners bouwden in de tekenfilmpje van The Freggles. Alleen is het aan de Botermarkt geen spelletje. Het stadhuis verkeert in een erbarmelijke staat, en de renovatiewerken zijn broodnodig. Verschillende delen van het stadhuis kunnen zelfs niet meer gebruikt worden, wegens onveilig. De stelling zal minstens een jaar blijven staan.