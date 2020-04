Trouwen kan nog steeds, ondanks corona, maar het wordt afgeraden Sabine Van Damme

01 april 2020

16u21 0 Gent Heel veel koppels hadden in deze lenteperiode hun huwelijk gepland, maar zien dat nu in het water vallen door de coronamaatregelen. Al hoeft het officiële gedeelte niet perse te worden afgevoerd. “We raden het af”, zegt schepen Mieke Van Hecke, “Maar wie wil trouwen, kan dat, met hooguit 4 mensen aanwezig.”

Van Hecke is 70+ en behoort dus tot de risicogroep. “Dus kom ik zelf niet meer buiten, als er getrouwd moet worden, nemen de collega’s het van mij over”, zegt ze. “Maar trouwen kan dus nog steeds. Wat we wel doen is de koppels vooraf opbellen, en hen wijzen op de situatie zoals ze is. Dat is uiteraard een ontradend telefoontje. Maar de mensen worden niet verplicht om hun huwelijk uit te stellen. Willen ze trouwen, dan kan dat. Ze mogen wel bijna niemand uitnodigen. Enkel het koppen en maximaal 4 getuigen mogen aanwezig zijn. Gentenaar zijn creatief, uiteraard. Getuigen hebben is niet verplicht, en onlangs kwam er een koppel trouwen dat oorspronkelijk zou huwen zonder getuigen. Bleken ze uiteindelijk allebei hun ouders mee te hebben als getuigen. Grappig, en zonder de regels te overtreden.”

Sinds 13 maart, de corona-lockdown, zijn in Gent nog 30 koppels getrouwd, waarvan 5 vandaag. Komend weekend staan 2 trouws gepland, volgende woensdag 8. Ook in de dagen daarna staan nog heel wat huwelijken op het programma, maar die mensen zullen nog gebeld worden. “We raden hen aan een nieuwe datum te prikken voor huwelijk, ergens na 19 april. Ten slotte is het toch niet zo leuk om te trouwen als niemand aanwezig mag zijn, en als je zelfs niet samen mag gaan eten nadien, laat staan samen feesten.”