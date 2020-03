Trouwen in Gent: ook in 2019 een populair fenomeen Sabine Van Damme

05 maart 2020

11u31 0 Gent In tijden van echtscheidingen en samenlevingscontracten doet zich in Gent een vreemd fenomeen voor. Er wordt steeds meer getrouwd. In 2019 gaven 1.181 koppels elkaar het jawoord, 32 meer dan in 2018.

En die stijging is geen eenmalige gebeurtenis. Het aantal huwelijken in Gent zit al een aantal jaren in de lift. De voorbije 11 jaar werden 12.267 koppels met elkaar in de echt verbonden. Hoeveel daarvan nog samen zijn, is niet bekend.

Vooral in de zomermaanden wordt er duchtig getrouwd. Als je een Gents huwelijk wil op een zaterdag in pakweg juni, moet je dat vaak ruim een jaar voordien al inplannen. In de wintermaanden is het drastisch anders, er wordt dan maar op de helft van de zaterdagen ‘getrouwd’, wegens weinig gegadigden.

Praalhuwelijk

Het overgrote deel van de koppels huwt gewoon op het Gentse stadhuis. Daar kunnen ze kiezen voor een gewoon, of een praalhuwelijk. Dat laatste duurt langer, is met muziek en persoonlijke toevoegingen, en kost 264 euro. Zowat de helft van de koppels gaat voor deze optie. Huwen in lokale dienstencentra stijgt ook in populariteit, maar de trouwceremonies in het Gravensteen – aan 673 euro – worden steeds minder geboekt.