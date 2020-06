Trio gewapende overvallers gevat, twee van hen zijn minderjarig Wouter Spillebeen

30 juni 2020

16u59 0 Gent Drie verdachten van gewapende overvallen waaronder twee minderjarigen zijn afgelopen weekend opgepakt. Het trio sloeg toe in Beervelde en in Sint-Amandsberg, maar werden gevat omdat een slachtoffer hun nummerplaat noteerde.

De eerste feiten gebeurden vorige woensdag in Beervelde. Een man was rond 1.15 uur klusjes aan het uitvoeren in zijn garage toen hij ineens geconfronteerd werd door twee gemaskerde verdachten met een pistool. De daders bedreigden de man, maar moesten uiteindelijk zonder buit afdruipen. De politie werd snel verwittigd en voerde een uitgebreide zoekactie uit in de buurt, maar die leverde niets op.

In de nacht van vrijdag op zaterdag sloegen de daders nog eens toe, deze keer in de Waterstraat in Sint-Amandsberg. Daar sprongen twee verdachten rond 0.40 uur met getrokken wapen en bivakmutsen voor een fietser. Ze dwongen de fietser om zijn bankkaart en gsm af te geven. Gelukkig kon het slachtoffer de nummerplaat van hun voertuig noteren toen ze vluchtten. Op basis daarvan kon de Gentse politie hen identificeren. Het gaat over een 44-jarige man en twee minderjarigen, allen uit Lochristi. Bij een huiszoeking werd bij hen het vuurwapen aangetroffen. De verdachten zijn opgepakt en op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voor de onderzoeksrechter geleid. De meerderjarige man is aangehouden in afwachting van een rechtszaak en de minderjarigen werden geplaatst in een gesloten jeugdinstelling.