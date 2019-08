Trilplaat laat doven meegenieten van technomuziek Sabine Van Damme & Yannick De Spiegeleir

18 augustus 2019

12u28 0 Gent Inventief is hij wel, Robi Dhondt (23) uit Heusden. De jongeman – die beter gekend is onder zijn dj-naam ‘ Inventief is hij wel, Robi Dhondt (23) uit Heusden. De jongeman – die beter gekend is onder zijn dj-naam ‘ OBI. ’ – groeide op bij dove ouders, maar stapte later zelf de muziekwereld in. Hij is producer en audio-engineer, en wilde zijn ouders en dove vrienden laten ‘voelen’ waarmee hij bezig is. Zo ontstond de trilvloer, die nu op evenementen wordt gebruikt.

Onder de naam ‘Why Music’ organiseert OBI. zelf evenementen, en het is op die evenementen dat zijn trilvloer wordt gebruikt. “Die vloer is 15 vierkante meter groot, en bestaat uit 3 stukken. We nemen hem dus makkelijk mee. We leggen hem dan knal in het midden van de zaal, vlak voor de dj. Onder de houten constructie zit de technologie, die ervoor zorgt dat je de bassen en de beats echt kan voelen, van in je voeten tot in je hoofd. David De Clercq van ons team heeft die vloer gemaakt.”

“We zijn de enigen in België die zo’n vloer hebben, en we gebruiken hem voorlopig alleen voor evenementen waar we zelf (mee) organiseren. De vloer werkt perfect, maar voor ons kan het nog beter. We zijn dus nog steeds bezig met optimaliseren. We hebben het ook allemaal gedaan met eigen middelen, dus is het logisch dat het project nog systematisch blijft groeien.”

Het uiteindelijke doel is om horenden, slechthorende en doven samen te laten genieten van en dansen op muziek. En dat werkt. Het is dan ook een leuke ervaring voor iedereen. “Van muziek word je blij, dus ik zie niet in waarom dove mensen niet van muziek zouden mogen mee genieten. De laatste keer waren er 40 doven aanwezig, en het worden er steeds meer. Ik krijg alleen maar positieve reacties. Het systeem werkt wel best met elektronische muziek, met veel bassen. In principe zou het ook kunnen op een rockconcert, maar bij bijvoorbeeld gitaarsolo’s, of melodieuze pop, zal de vloer weinig effect hebben.”

Op 11 oktober viert Why Music z’n tweejarig bestaan met een groot evenement in de Vismijn in Gent, waar 800 man verwacht wordt. Daar zal uiteraard de vloer ook aanwezig zijn. “Maar we gaan daar ook een geurkanon plaatsen. Als er één zintuig, zoals het gehoor, ontbreekt, dan moet je de andere zintuigen extra gaan prikkelen”, weet OBI. “Voelen, zien en ruiken dus. We gaan op dat evenement ook doventolken inzetten, om de communicatie makkelijker te maken. De drempel om gewoon samen iets te beleven, moet echt omlaag.”

De vloer lag al op 2 festivals – waaronder ook de Lokerse Feesten – en op 3 evenementen. Voorlopig leent Robi hem niet uit, maar hij sluit ook niet uit dat dat in de toekomst wel zal gebeuren. “Het is niet mijn eerste ambitie om deze vloer te commercialiseren. Ik focus mij vooral op Why Music.”