Trend in Gent: ramenbars rijzen als paddenstoelen uit de grond, met dank aan Netflix Jill Dhondt

13 januari 2020

13u25 72 Gent Japan is hot in Gent. Sushi kenden we al, maar de eettenten waar ramen geserveerd worden, rijzen nu als paddenstoelen uit de grond in de Arteveldestad. Ja ramen, nee geen vensters maar wel stevige noedels in een zoutige bouillon.

“Ik denk dat Netflix daar veel mee te maken heeft”, zegt Laurens Sonneville van Ramen, de oudste noedelbar in Gent. “Door programma’s als Street Food en Chef’s Table geraken Gentenaren meer vertrouwd met ramen. Daarnaast neemt het toerisme vanuit het Westen zichtbaar toe in Japan. Na hun reis willen klanten bij ons hetzelfde proeven.”

Umamido

De nieuwste ramenshop van Gent vind je sinds eind vorig jaar tegenover de Minard. Er staat geen overvloed aan gerechten op de kaart, de koks wilden hun volle aandacht richten op het maken van hartige ramen. De noedelsoepjes bevatten Japanse ramen met een lokale twist, zo komen het vlees en de beenderen van boeren uit de Vlaamse Ardennen. Door de bouillon acht uur op het vuur te laten pruttelen willen de chefs een intense smaakbom serveren. ‘Traag gegaard, snel geserveerd’, dat is het motto van Umamido.

Umamido , Walpoortstraat 38, umamido.be

Noedelbar Ramen

Acht jaar geleden opende Tom Vandenberghe de eerste noedelbar van Gent: Ramen. Enkele jaren geleden nam Laurens Sonneville het roer over. Vandaag kan je er nog steeds terecht voor kleurrijke soepen met dagverse tarwenoedels, huisbereide bouillons en frisse toppings. Elke maand staan er nieuwe gerechten en dranken op de menukaart, aangepast aan het seizoen zoals de Japanse traditie het wil. Elke vrijdagavond organiseert Ramen een izakaya-avond, een afterwork met eten en drank. Het menu bestaat dan uit kleinere gerechtjes en een bijzondere selectie sake. Wie zelf de Japanse keuken wil bereiden, kan hier ook avondlessen volgen.

Noedelbar Ramen, Oudburg 51, ramen.gent

Golden Gai

Golden Gai, vernoemd naar een cafédistrict in Tokio, opende in de zomer van 2018 zijn deuren. Net zoals Umamido brengt het Japanse noedelsoepen met lokale producten. Alles is zelf bereid, van noedels tot soda, en dat smaak je. Naast een zestal soorten ramen staan op de kaart ook verrassende voorgerechtjes, zoals ceviche en teriyaki kippenboutjes, originele desserts, waaronder matcha cheesecake en miso brownie, en kwaliteitsvolle cocktails. Golden Gai staat voor twee verdiepingen ramenplezier in een speels interieur. De warme pasteltinten sluiten perfect aan bij de blauwe soepkommen en de rode tafeltjes. Wie grote fan is van de buitenlucht kan haar drankje of hapje ook vooraan op het terras nemen.

Golden Gai, Dampoortstraat 11, goldengai.be

Zuru Zuru Ramen

Een dik jaar geleden vervoegde Zuru Zuru Ramen het Gentse ramenlandschap. Chef Nick leerde de knepen van het vak van Japanse grootmeesters in Yokohama. Hij keerde terug naar huis om Gent te laten kennismaken met zijn originele recepten, gericht op kwaliteit en authenticiteit. Op het menu staan een vijftal ramen en enkele smaakmakende voorgerechtjes zoals krokante dumplings en een gegrild varkenslapje. Veganisten kunnen hier zeker ook hun gading vinden.

Zuru Zuru Ramen, Kortrijksesteenweg 110, zuruzuru-ramen.be

Shibui/Rizoom

De chef van Shibui was van plan om zijn pop-upramenbar vier maanden open te houden. Toen na enkele maanden bleek dat ze in het pand konden blijven, besloten ze van concept te veranderen. Shibui schakelde over van ramen naar izakaya, een afterwork. Begin dit jaar ging de zaak verder onder een nieuwe naam: Rizoom.​

Rizoom, Nieuwewandeling 62, rizoomgent.be