Trekt Kobe Desramaults naar het buitenland? Chef kondigt laatste jaar van Chambre Séparée aan Sabine Van Damme

12 december 2019

07u53 4 Gent Chambre Séparér van sterrenchef Kobe Desramaults zet morgen z’n laatste jaar in. Chambre Séparée in de Belgacom-toren was altijd aangekondigd als 4-jarige pop-up, en Kobe houdt zich daar ook aan. 12/12/2020 wordt de laatste dag van het speciale restaurant.

Kobe Desramaults zal zijn laatste jaar Chambre Séparée in Gent aankondigen via zijn sociale media, met een video van Piet De Kersgieter met muziek van Dijf Sanders. Je kan nog exact één jaar lang eten bij Chambre Séparée, het mini-restaurant met 16 plaatsen. Desramaults kwam naar Gent na een periode van 15 jaar in Dranouter, waar hij In De Wulf had, een familiezaak. De stad Gent was voor hem een inspiratiebron, maar hij had Chambre Séparée altijd aangekondigd als een tijdelijk concept van 4 jaar. Maar nu lonkt de natuur, klinkt het, en terwijl hij nog één jaar in Gent zal koken kijkt hij al uit naar een nieuwe bestemming voor zijn Chambre Séparée. Het buitenland wordt daarbij niet uitgesloten.

Wie dus nog van het concept in Gent wil genieten, reserveert best snel.