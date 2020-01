TreinTramBus is het kotsbeu: “wij willen respect voor de reiziger!” Sabine Van Damme

04 januari 2020

10u01 11 Gent Wat het openbaar vervoer in de voorbije feestperiode liet zien, is alles behalve fraai te noemen. Plots geen trams en bussen meer, dagenlang staken vanaf 20 uur, vage verwittigingen en geen info. De reizigersvereniging TreinTramBus is het beu. “Minister Peeters moet ingrijpen.”

“Midden in de feestperiode rond de jaarwisseling zorgde een wat wazige staking bij De Lijn voor onzekerheid bij de reizigers”, zegt Stefan Stynen, voorzitter van reizigersvereniging TreinTramBus. “Dat sommige bussen en trams deze week niet zouden rijden, was duidelijk, welke juist, dat was helemaal niet duidelijk. Dat ligt enerzijds aan de socialistische vakbond, die zich met een vage stakingsaanzegging probeert in te dekken. Anderzijds slaagde De Lijn er opnieuw niet in om haar reizigers adequaat en betrouwbaar te informeren. Als klap op de vuurpijl zette de app van De Lijn de reizigers zonder meer op het verkeerde been: bij een halte in het Antwerpse stond extra stakingsinfo met een soort van minimale dienstregeling van ... Gentse stadslijnen!”

“Door een staking van de dispatching bleken er vrijdagochtend in de hele provincie Antwerpen plots helemaal geen trams en bussen te rijden”, vervolgt Stynen. “Dit moet stoppen. Wij bemoeien ons niet met de relatie tussen de werkgevers en de werknemers bij De Lijn, maar we zijn het meer dan beu dat de reizigers steeds weer de pineut zijn!”

TreinTramBus vindt het onaanvaardbaar dat elk conflict op de kap van de reizigers uitgevochten wordt, maar kan ook niet vatten dat De Lijn er steeds minder in slaagt om de reizigers – haar klanten – tenminste correct op de hoogte te brengen van wat hen te wachten staat. Stefan Stynen: “Minister Peeters moet nu ingrijpen en de kant van de reizigers kiezen. Wij verwachten dat zij zowel het vervoerbedrijf als de vakbonden duidelijk maakt dat het roer moet omgegooid worden.”