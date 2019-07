Trefpunt halveert de prijs van water

Erik De Troyer

24 juli 2019

Wie vandaag naar Sint-Jacobs of Baudelo gaat kan een watertje kopen voor 1.40 euro in plaats van 2.80 euro. “Dat is geen evidente zaak. We moeten onze informatica daar naar aanpassen en onze servers hebben het moeilijk door de hitte. We maken dat snel in orde”, zegt Joachim Matthys van Trefpunt.

Aan Baudelo is er trouwens ook een waterbar van Farys waar men bekers en flessen gratis kan bijvullen. Die zou normaal gezien tot 22u open blijven maar trefpunt zorgt er voor dat er nu tot 3u ‘s nachts gratis water is aan die bar.