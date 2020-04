Transportband met houtpellets vat vuur bij bedrijf in Gentse haven Wouter Spillebeen

11 april 2020

13u33 20 Gent Aan de achterkant van het steenkoolverwerkend bedrijf Coal Terminal in de Gentse haven is deze middag een brand uitgebroken op een transportband. De brandweer kwam massaal ter plaatse om het vuur de bedwingen en kon vermijden dat de brand oversloeg naar de loods van het bedrijf.

Volgens de eerste oproep rond 12.10 uur naar de hulpdiensten waren houtpellets op de transportband vermoedelijk in brand gevlogen. Dat bracht een kleine explosie met zich mee. Twee arbeiders waren op dat moment in de buurt, een van hen liep lichte verwondingen op en de andere kwam er met de schrik van af. De brandweer stuurde meteen heel wat wagens en personeel naar de Energiestraat, aan de achterkant van het bedrijf, waar de rookpluim van ver te zien was. De spuitgasten gingen het vuur te lijf en werkten de hele middag om het vuur te bedwingen.

Omdat de brand ontstond in houtpellets, verspreidde het vuur zich snel in het materiaal op de transportband. Iets na 14 uur was er nog sprake van één ‘hotspot’ die aangepakt moest worden. De brand is intussen volledig onder controle. De schade aan de transportbrand is vrij groot, maar de brandweer kon door hun snelle optreden vermijden dat het vuur oversloeg naar de loods van het bedrijf.

Het vuur zou vrijwel gelijktijdig ontstaan zijn op verschillende plaatsen in de houtpellets. Stofdeeltjes op de band zouden het vuur veroorzaakt hebben. Het parket Oost-Vlaanderen werd ingelicht, maar besloot om geen branddeskundige aan te stellen. Het bedrijf is intussen weer vrijgegeven.