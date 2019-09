Transformatie Maaseikplein gestart Sabine Van Damme

16 september 2019

18u15 4 Gent Op het Maaseikplein naast de Sint-Baafskathedraal zijn de werken gestart. Van de voormalige parking wordt nu een Op het Maaseikplein naast de Sint-Baafskathedraal zijn de werken gestart. Van de voormalige parking wordt nu een ‘fruitgaard’ gemaakt, met gras, struiken en bomen.

Het Maaseikplein werd verkeersvrij bij de invoering van het circulatieplan. De stad maakte er een nieuwe rustplek in de stad van, door er speeltuigen en fruitbomen te zetten. Die bomen stonden echter in bakken, en ook de speeltuigen waren verplaatsbaar. Onder meer voor de Gentse Feesten werd het plein telkens vrij gemaakt.

Dat zal in de toekomst niet meer kunnen, want het plein wordt nu helemaal heringericht. 1.400 vierkante meter asfalt wordt weggehaald en vervangen door gras, struiken en bomen. Het pleintje tussen de kathedraal en het Geraard De Duivelsteen moet nog voor de jaarwisseling klaar zijn, want voor het Van Eyck-jaar moet alles rond de kathedraal er piekfijn uitzien. Dus zullen op het grasveld voorlopig opnieuw de fruitbomen in bakken komen. Voor een latere, definitieve herinrichting van de nieuwe groen plek zullen de omwonenden inspraak krijgen.