Tramverkeer tijdje stil door Van Ecyk-banners die los kwamen Sabine Van Damme Wim Naert

20 februari 2020

11u35 5 Gent Het tramverkeer in het stadscentrum stond een tijdje stil, omdat Veldstraat moest worden afgesloten. De brandweer kwam ter plaatse, omdat dat metalen buizen waar de Van Eyck-banners aanhangen, los kwamen.

Het is nu niet dat het stormt, we zijn intussen erger gewoon. Maar de metalen buizen waaraan de banners voor het Van Eyck-jaar zijn bevestigd in de Veldstraat, kwamen wel los. Ze hangen er nochtans nog maar van gisteren. Om te voorkomen dat de buizen naar beneden donderden in de drukke Veldstraat, is de brandweer ter plaatse gekomen om de zaak te beveiligen. Dat had uiteraard wel als consequentie dat de trams een tijdje niet meer door konden, waardoor zowel Lijn 1 als Lijn 2 hinder ondervonden. Rond het Koophandelsplein en aan de Schouwburgstraat stonden heel wat trams stil, net zoals aan de Korenmarkt en de Limburgstraat. Zodra de situatie in de Veldstraat weer veilig was, mochten ook de trams weer rijden. De situatie normaliseerde zich daarna snel.