Tramsurfers halen levensgevaarlijke toeren uit

26 november 2019

In Zwijnaarde zijn twee jongeren gespot die achter op de bumper van een tram op lijn 2 meereden. Die tramsurfers riskeerden letterlijk hun leven want ze gingen mee over trambrug in Zwijnaarde over de R4 en het water van het kanaal Gent-Terneuzen. Hadden de jongeren daar gelost dan kon het eindigen in een drama.

“Het ging om jongeren van een jaar of zestien à zeventien. Ze stapten op ter hoogte van de Gestichtstraat en wilden zo in Zwijnaarde geraken. Schandalig en gevaarlijk”, zegt Thatiana De Clercq die de beelden maakte.

De politie keurt tramsurfen ten zeerste af. Meesurfen met het openbaar vervoer komt wel steeds vaker voor. Regelmatig duiken filmpjes op van jongeren die achter op bumpers van trams en zelfs treinen meeglippen. Het gaat hier trouwens om een oudere Hermelijntram. De nieuwe Albatrossen hebben geen echte bumper.

