Trams van drie miljoen euro blijven op stal omdat wisselstukken fout geleverd werden: “Krankzinnig, zelfs dit eenvoudige proces hebben ze niet onder controle” Erik De Troyer

01 november 2019

13u37 12 Gent De Lijn zet in Gent weer oude trams in, omdat de moderne Albatrostrams op onderdelen wachten. Drie Albatrossen, kost prijs 3,25 miljoen euro per stuk, hebben vervangingswielen nodig. Die onderdelen zijn besteld, maar slechts gedeeltelijk geleverd.

De eerste defecte tram werd al in augustus op de stelplaats in Gentbrugge gestald. Daarna volgden er nog twee. Ze hebben nieuwe wielen nodig. Volgens De Lijn gaat het om een fout bij de leverancier. De stalen wielen werden volgens De Lijn op tijd geleverd, maar een rubberen onderdeel dat de trillingen beperkt zat er niet bij. En die rubberen onderdelen laten op zich wachten. In afwachting worden oude PCC-trams ingeschakeld. Die dateren nog uit de jaren ‘70, maar werken nog. Er kan wel een pak minder volk op, wat voor problemen zorgt. Ze zijn ook niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Ten laatste eind volgende week moet de eerste van de drie Albatrossen opnieuw in omloop zijn. De twee anderen volgen in de weken daarop.

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) ergerde zich openlijk aan de toestand op zijn sociale media-kanalen.“Krankzinnig”, noemt hij de situatie. “Zelfs dit relatief eenvoudige proces is niet onder controle. De Lijn weet toch hoe snel onderdelen slijten? De Lijn weet toch hoe lang de levertermijn is? Wat in ieder bedrijf normaal is, is het hier blijkbaar niet. Ondertussen wachten de Gentse reizigers vruchteloos op hun tram.”

Watteeuw schuwde de voorbije jaren zijn kritiek op de werking van De Lijn niet. “Het beleid is De Lijn aan het wurgen”, zegt hij. “Men heeft zware investeringen gedaan. Maar daar stonden geen uitbreidingen van de exploitatiebudgetten tegenover. Dat kan je niet volhouden. Is dat de oorzaak? Ik stel in ieder geval vast dat hier iets misloopt en dat men moet kijken waar de verantwoordelijkheid ligt.”