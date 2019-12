Trams blokkeren kruispunt Kortijksepoortstraat door grote drukte in centrum Gent Didier Verbaere

21 december 2019

19u12 56 Gent Het kerstshoppen en de winterfeesten brachten een massa volk op de been in Gent. En dat zorgde ook voor heel wat drukte op de stadsring R40 en files ter hoogte van de Kortrijksepoortstraat richting centrum. De Reizigersbond stelt zich dan ook vragen waarom het automatische doseringsysteem net vandaag faalde.

“Voor het kruispunt is een tijdelijk oplichtend verbodsteken voorzien om, bij filevorming het verkeer te verhinderen nog af te slaan naar de Kortrijksepoortstraat. We vragen ons af waarom dit vandaag niet werd ingeschakkeld. Het gevolg was dat de dienstregeling van tramlijn 1 compleet overhoop is geraakt en dat er onveilige situaties ontstonden met noodgedwongen op het kruispunt stilstaande trams”, merkt Luc Desmedt van de vzw Reizigersbond op.

Het is het Agentschap Wegen en Verkeer dat instaan voor de signalisatie. De politie van Gent verwees ons door naar hen en had zelf geen weet of het bord defect is. Het kan ook dat het nog niet druk genoeg was om het bord in te schakelen en de stilstaande tram er kwam door een tijdelijke samenloop van omstandigheden en een piek in het verkeer.