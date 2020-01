Tramhalte Onafhankelijkheidslaan verdwijnt en ruimt plaats voor fietsers



Sabine Van Damme

09 januari 2020

14u36 11 Gent De tramhalte op het kruispunt kruispunt van de Kortrijksesteenweg en de Onafhankelijkheidslaan wordt niet meer gebruik en zal verdwijnen. Zo zal er ruimte vrijkomen waar fietsers zich kunnen opstellen om de Kortrijksesteenweg veilig over te steken.

Het was Stijn De Roo van CD&V die wilde weten wat er zal gebeuren met de tramhalte het kruispunt van de Kortrijksesteenweg en de Onafhankelijkheidslaan. “De verhoogde tramhaltes worden niet meer gebruikt”, stelde hij vast. Dat bevestigt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “De Lijn besliste de tramhalte op het kruispunt van de Kortrijksesteenweg en de Onafhankelijkheidslaan niet langer te gebruiken” zegt hij. “In de toekomst zal nabij de Sint-Denijslaan een halte worden voorzien, als de tram terug aan de achterkant van het station zal rijden. De nieuwe halte komt vooral de oversteek voor fietsers op de drukke fietsas Achilles Musschestraat – Sint-Denijslaan ten goede. Om de oversteekbaarheid van de Kortrijksesteenweg voor fietsers op de as A. Musschestraat – Sint-Denijslaan te verbeteren, werd een ontwerp uitgetekend waarbij de tramhalte wordt weggenomen zodat er opstelruimte vrijkomt voor fietsers. In het ontwerp werd onder meer ook rekening gehouden met de nodige draaicirkels voor auto- en vrachtverkeer. Dit ontwerp wordt momenteel samen met het Vlaams Gewest, wegbeheerder van de Kortrijksesteenweg, verder verfijnd. Zonder vertragingen zal het Vlaams Gewest de werken uitvoeren in het voorjaar 2021.”