Tram vanaf donderdag weer door de Burgstraat Sabine Van Damme

09 december 2019

10u43 0 Gent Voor de kerstvakantie was er gezegd, en dat lijkt te gaan lukken ook. De werken in de Burgstraat zitten in een eindfase. Vanaf donderdag kan de tram er alvast weer door.

Het zijn harde maanden geweest voor de handelaars en de bewoners van de Burgstraat, maar niet alleen voor hen. Alle gebruikers van tram 1 – dus iedereen die van Evergem, Wondelgem of Mariakerke richting centrum of terug wilde met de tram – moesten zich aanpassen. Tussen de Korenmarkt en het Rabot heeft de tram maandenlang niet gereden, en dus moest er ofwel overgestapt worden op een veel langer traject, ofwel gewandeld worden. Niet meer vanaf 12 december dus. Dan kan iedereen rustig blijven zitten. Meer nog, in principe kan de tram vanaf door de Burgstraat rijden zonder dat de passagiers zeeziek worden van het gewiebel op de krakkemikkige sporen. Want behalve de riolering in de ondergrond, zijn ook de toplaag én de tramsporen in de straat helemaal nieuw.