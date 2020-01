Tram ontspoord na aanrijding in Ledeberg

Wouter Spillebeen & Sabine Van Damme

05 januari 2020

20u10 2 Gent Op de Frère Orbanlaan in Ledeberg is een tram ontspoord na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vlakbij de B401.

Bij de aanrijding vielen gelukkig geen gewonden. De hulpdiensten zijn wel aanwezig. Alle verkeer richting Dampoort is momenteel onmogelijk, omdat de tram het kruispunt blokkeert. Het voorste deel is van de tram is van de sporen geschoven