Tram neemt verkeerde wissel en ramt elektriciteitspaal Wouter Spillebeen

11 december 2019

19u51 2 Gent In de Begijnhoflaan in Gent is een tram deze avond iets voor 19 uur ontspoord en tegen een paal geknald, vermoedelijk door een verkeerde wissel. Er vielen geen gewonden.

De tram had net de laatste halte bediend en was op de terugweg richting de Nieuwewandeling. Daarom had de bestuurder geen passagiers mee. Maar op de Begijnhoflaan kwam de tram door een foute wissel op een verkeerd spoor terecht. Aan het einde van dat stuk spoor kwam de tram tot stilstand tegen een paal die de elektriciteitsleidingen omhoog houdt. Daardoor raakte een deel van de leiding beschadigd.

Door het ongeval is er hinder op lijnen 1 en 4. De haltes van de Nieuwevaartbrug tot de Rabotstraat op lijn 1 en de haltes van de Bernard Spaelaan tot Gent Muidebrug op lijn 4 worden niet bediend. Er is een pendelbus voorzien ter vervanging. Bij de aanrijding vielen geen gewonden.