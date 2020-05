Traiteur schenkt massa’s eten aan hulporganisatie na brand in zijn keuken Sabine Van Damme

08 mei 2020

16u55 0 Gent Goed nieuws voor de mensen van de Brugse Poort en omstreken die het niet breed hebben. Zij krijgen vandaag overheerlijke maaltijden van Traiteur Toulouse aangeboden. Na een brand in de zaak kan Frode Lefevre voorlopig niet verder werken. “Maar ik ben blij dat ik al het lekkere eten dat er nog was nu kan schenken aan de mensen die het het meest nodig hebben.”

Een dikke tegenvaller is het natuurlijk wel. Eergisteren ontstond er een brandje in de kelder van de traiteurszaak van Frode aan de Koningin Elisabethlaan. “Er is best wat schade aan mijn infrastructuur, dus kan ik voorlopig niet werken”, zegt hij. “Al het eten dat ik nog in huis had, kan ik niet meer verkopen. Er is nochtans niks aan, het zat netjes opgeborgen in frigo’s en in afgesloten verpakkingen.”

Dus besloot Frode al dat eten te schenken aan de hulporganisatie Rode Lotus vzw in de Meibloemstraat. “Het gaat onder meer om vegetarische couscous over rundsburgers, asperges, kabeljauw in witte wijnsaus, gevulde paprika’s, en kilo’s rijstpap. Ik ben blij dat ik eten van topkwaliteit kan schenken aan mensen die zich dat anders niet kunnen veroorloven.” Van slagerij Sint-Pierre mocht frodo een koelwagen lenen om al het eten naar de Brugse Poort te brengen. “Ik ben blij dat ik iets kan betekenen voor anderen in deze moeilijke tijd”, besluit de traiteur.