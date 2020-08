Trainer padel organiseert initiaties voor andersvaliden: “Padel is een zeer laagdrempelige sport” Wietske Vos Sabine Van Damme

29 augustus 2020

20u18 0 Gent Bruno Everaert, trainer bij de Gentse padelclub Padel4u2 in Gentbrugge, trekt aan de kar van G-padel. Hij organiseert met succes padelinitiaties voor mensen met een beperking.

Everaert is tevreden met de ruime belangstelling voor zijn initiatiesessies padel voor andersvaliden. Zaterdagmiddag begeleidde hij een sessie voor kinderen, één voor volwassenen en zelfs een aparte sessie voor dove sporters. Hij is dan ook van plan om er een vervolg aan te breien. “Ik wil laten zien dat iedereen padel kan spelen, ook mensen met een beperking. Het is een zeer laagdrempelige sport.”

Zelfvertrouwen

Everaert weet wat het is: zelf heeft hij een heupprothese die hem lange tijd parten speelde, al gaat dat nu beter. Toch draait hij volop mee als trainer bij de club. “Mijn boodschap is: blijf niet in uw kot zitten, maar kom ermee naar buiten. Samen sporten kan zoveel verschil maken. Bovendien wil ik ook graag sport inzetten als manier om het zelfvertrouwen van mensen op te krikken. Want dat is nodig: op de arbeidsmarkt wordt veel te weinig gekeken naar de dingen waar mensen goed in zijn. Gebruik ieders talent, dat is een win-winsituatie.” (Lees verder onder de foto)

Niet goedkoop

Een van de enthousiaste andersvalide sporters is Ben De Bruyne (39), in het Gentse ook bekend als een actieve KAA Gent-voetbalsupporter. De Bruyne is een fervent sportbeoefenaar en doet onder meer aan zittend waterskiën. “Vorig jaar deed ik mee aan een initiatie padel via de Stad Gent, en ik was direct verkocht”, vertelt hij. “Ik zou het graag veel vaker doen, maar eerlijk gezegd is dat niet zo eenvoudig: het is geen goedkope sport. De huur van de speelpleinen kost wel iets en bovendien mag je nu door corona geen materiaal huren.”

Bruno Everaert erkent dat de prijs van padel een issue is, maar timmert aan de weg om daar iets aan te doen. “Er komt zeker een lessenreeks voor G-padel, al moet ik met de clubverantwoordelijken nog bekijken hoe we de prijs daarvan zo democratisch mogelijk kunnen houden.”

Validen en andersvaliden samen

Als het zover komt, is De Bruyne zeker van de partij: “Wat ik zo goed vind aan padel, is dat mensen met verschillende beperkingen het kunnen spelen. Het is ook een van de weinig sporten die validen en andersvaliden samen kunnen spelen. Doordat de bal tegen de glazen wand botst, in plaats van over het plein wegrolt, is het veel haalbaarder. Dat de bal een keer meer mag botsen voordat hij weggespeeld wordt, maakt het voor ons ook veel toegankelijker.” (Lees verder onder de foto).

Als klap op de vuurpijl organiseert Bruno Everaert op zondag 13 september om 14u30 een demonstratietornooi rolstoelpadel for Fun. Verschillende goede rolstoeltennissers uit ons land zullen er hun opwachting maken. “Iedereen is welkom om te komen kijken, we zorgen ervoor dat alles coronaproof verloopt.”

Voor meer info over de geplande padellessen: Ghent Padel Academy

Wie interesse heeft voor een initiatie of de sessies G-padel, kan zich opgeven bij Bruno Everaert, 0485/852269, bruno_everaert@hotmail.com