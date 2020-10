Train alvast jouw armspieren: nieuwe fietspompen niet langer op perslucht Cedric Matthys

13 oktober 2020

17u02 0 Gent Wie binnen enkele jaren door het centrum van Gent fietst, moet Wie binnen enkele jaren door het centrum van Gent fietst, moet binnen de kilometer e en openbare fietspomp vinden. Dat besliste Gents schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). De stad plaatste alvast zes nieuwe pompen en die werken voortaan op brute armkracht. “We hebben vandaag geen pompen op perslucht meer”, legt Koen Van Overmeiren coördinator van de Fietsambassade uit.

Mensen aan het fietsen krijgen, vraagt niet altijd grote investeringen. Dat wil Gents schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) met zijn nieuwe project bewijzen. Hij nam daarom dinsdag aan de Visserij de eerste van een vernieuwde reeks fietspompen in gebruik. De stad plaatste afgelopen maand zes nieuwe fietspompen op verschillende locaties verspreid over de stad en brengt zo het totaal op elf.

“Op termijn moet er binnen de kilometer een pomp te vinden zijn in de binnenstad”, licht de schepen toe. “Grote infrastructuurwerken als fietsbruggen- of tunnels zijn uiteraard nodig, maar ook kleine ingrepen als deze openbare fietspompen zijn enorm belangrijk. Een fietsstad word je niet zomaar.”

(lees verder onder de foto’s)

Geen perslucht meer

Openbare fietspompen zijn in Gent-Centrum zeker niet nieuw. In het verleden stond bijvoorbeeld lang een pomp met perslucht naast de toenmalige bibliotheek aan Zuid. Deze pomp was echter erg vaak stuk, een probleem waar de Fietsambassade rekening mee hield. “We hebben vandaag geen pompen op perslucht meer”, legt coördinator Koen Van Overmeiren uit. “Die modellen waren te duur in onderhoud. We schakelden daarom over op mechanische pompen. Door aan het wieletje te draaien, blaas je lucht in jouw band.”

De Stad Gent betaalt 1500 euro per fietspomp, btw exclusief, maar ging voor de aankoop niet één nacht ijs. De Fietsambassade zette eerst aan de Sint-Michielshelling een proefproject op. “Dagelijks pompten ongeveer honderd mensen hun banden op met ons testmodel", zegt Van Overmeiren. “Hieruit leerden we dat vooral de pompkoppen snel verslijten. Zo goed als altijd zijn die gemaakt uit rubber, maar als je die één keer fout gebruikt, zijn ze stuk. Daarom gingen we op zoek naar koppen uit metaal. Diegene die we nu gebruiken zijn wereldwijd de beste op de markt.”