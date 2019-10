Traditionele bakoven in tweede grootste stad van Vlaanderen krijgt vorm Sabine Van Damme

25 oktober 2019

10u19 10 Gent In het Hof van Ryhove in de Onderstraat wordt volop een traditionele bakoven gebouwd. Bedoeling is dat de hele buurt daar gebruik kan van maken, om zijn broden, pizza’s of gelijk wat te bakken. Het is een project van het burgerbudget.

Enkele buren dienden het project in, en dat werd – net als 16 andere projecten - goedgekeurd. Dus werd intussen de vzw Het Bakhuis opgericht, en sinds 26 september wordt gebouwd aan de bakoven. Omdat het om een echt traditionele bakoven gaat, kruipt daar massa’s ambachtelijk werk in. Er worden muurtjes gemetst, er is een gevlochten korf en een dak. Het bouwwerk moet nog maanden uitdrogen. Pas in het voorjaar van 2020 zal het gebruikt kunnen worden. Bedoeling is dan dat de oven de buurtbewoners samenbrengt, dat er allerlei traditionele bakmethodes aan elkaar worden doorgegeven. Ook in het park van Beervelde staat een traditionele bakoven, maar in Gent centrum is zoiets toch uniek.

Alle info op de Facebookpagina van Het Bakhuis.