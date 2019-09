Tractor verliest aanhangwagen en vernielt anderhalve meter spoor aan overweg : treinverkeer Gent Lokeren over één spoor en geen doorgaand verkeer tussen Lochristi en Beervelde Didier Verbaere

21 september 2019

16u49 16 Gent Aan de spooroverweg op de Beerveldsebaan in Beervelde kantelde deze namiddag een aanhangwagen van een tractor en belandde op de sporen. Daarbij vernielde het 30 ton zware gevaarte ongeveer anderhalve meter spoor. Het treinverkeer tussen Gent-Dampoort en Lokeren kan er slechts alternerend over één spoor en er is geen doorgaand autoverkeer mogelijk tussen Lochristi en Beervelde. “We hopen de schade nog dit weekend op te lossen”, zegt Thomas Baeken van Infrabel.

Zaterdagnamiddag omstreeks 16 uur brak de verbinding tussen een tractor en zijn aanhangwagen af vlak voor de spoorwegovergang in Beervelde richting Lochristi. De aanhangwagen kantelde en schoof enkele meters verder door over het asfalt en de sporen. Daarbij rukte hij ongeveer anderhalve meter spoor uit het beton.

“Onze technische ploegen zijn massaal ter plaatse om de schade te herstellen. Momenteel is er spoorverkeer mogelijk op één spoor. We hopen dat tegen de maandagspits beide sporen weer in gebruik zijn”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. De overgang is gesloten voor alle gemotoriseerde verkeer voor de veiligheid van de werknemers van Infrabel. Voetgangers en fietsers kunnen wel oversteken.