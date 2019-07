Traag Verstand treedt maandag op in café De Loge: “Constante maakdrang” Yannick De Spiegeleir

19 juli 2019

16u21 0 Gent “Poëtisch, intelligent - soms licht frivool - met een blik op de donkere zijde van het kleine mensenleven. Niet om van te dansen, maar om naar te luisteren des te meer. En als toemaat ook grappig.” Zo omschrijft de bandleden van het Gentse ‘Traag Verstand’ hun muziek. Maandag treden ze om 18.30 uur op tijdens de Gentse Feesten.

Traag Verstand repeteert in een 19e-eeuws salon in Gent, heeft voor elke Vlaamse provincie een vertegenwoordiger aan boord en hanteert een 50/50-verhouding man/vrouw.

Maandag spelen ze hun tweede try-out. Verwacht zowel muziek met een toegankelijke songstructuur als uitgesponnen post-rock soundscapes; zowel folk noir als groezelige swing. “We zijn een Nederlandstalige band met een verdwaalde millennial-touch. Enkele van hun invloeden: Jan De Wilde, Zjef Vanuytsel, Spinvis, maar ook Nick Drake en Low.

Een rode draad zit in de gelaagde, doordachte teksten. Verschillende songs zijn een half jaar geleden naar het Nederlands vertaald en nieuw materiaal schrijven ze ook in die taal. “Zo hebben we geen excuus om toegiften te doen op vlak van inhoud en een uitdaging op vlak van vorm.”

Sommige songs hebben al een heel leven doorworsteld, ontstonden jaren gelden, werden omgedraaid, aangepast, verknipt en terug samengevoegd. Andere songs zijn kraaknieuw. En ‘de bron’ van nieuw en oud materiaal bulkt nog van de ideeën. Er is een constante maakdrang.

Hoe kwamen ze samen? De bassist, de zanger en één van de klarinettistes spelen (met pauzes) sinds meer dan 10 jaar samen in verschillende projecten, zagen in een straatband een mooi stukje van europa en stonden op verschillende podia. De drummer en de mondharmonicaspeler hebben een vergelijkbaar verhaal. En de backing vocals zijn vriendinnen sinds de kleuterklas, wat de close harmony ten goede komt. Op 19 juni deden we onze eerste try-out. De regen kwam met bakken uit de lucht, toch stroomde De Koer boordevol.

De toekomst? “We bestaan dus nog niet zo lang. We deden enkele home recordings die ‘ok’ zijn, maar waar we niet onverdeeld tevreden over zijn omdat ze onder andere niet de ‘ruwe randjes’ van onze live set weerspiegelen. Dus we denken nu na over hoe we nog andere opnames en videomateriaal kunnen maken. Nadenken kan bij Traag Verstand even duren. Dus ondertussen treden we jolig verder op.”